РИАМО - 17 фев. Инвестиционно-финансовая компания «Лираль», которой принадлежит 28,5 гектара на Бережковской набережной на западе Москвы, ведет переговоры о застройке с рядом крупных инвесторов, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

По словам двух источников издания, среди претендентов на данный участок числятся группа ПИК, MR Group, Millhouse, AFI Development.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы 13 февраля одобрила ЗАО «Лираль индустрия пластмасс» подготовку проекта планировки участка, но конкретные показатели застройки пока не обсуждались», – говорится в материале.

Территория на Бережковской набережной является последней крупной промзоной столицы в пределах Третьего транспортного кольца и продается уже около 7 лет. Ранее ее стоимость была более 30 миллиардов рублей, позже ожидания собственников снизились до 15-20 миллиардов рублей.

На участке можно построить коммерческую недвижимость, но с жильем могут возникнуть сложности из-за соседства с ТЭЦ. Строить на участке большое количество офисов эксперт не считает оправданным, слишком далеко от станций метро. Но если девелопер реализует бизнес-центр не более чем на 100 тысяч квадратных метров, то сможет и отгородить от ТЭЦ жилые дома, и привлечь арендаторов.