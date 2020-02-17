РИАМО - 17 фев. Москвичей призывают сообщать о повреждениях дорожных знаков из-за сильного ветра, который ожидается в понедельник, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

В столице до 18:00 понедельника прогнозируется усиления ветра с порывами до 19 метров в секунду. Пешеходов призвали не прятаться под деревьями и держаться подальше от слабозакрепленных конструкций. Водителям также посоветовали не парковаться у рекламных щитов.

«А еще ветер может повредить знаки и светофоры», – говорится в сообщении.

Сообщить о поврежденных ветром знаках и светофорах можно по телефону 3210.

Правила поведения при сильном ветре>>