РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Подольские моржи завоевали более 20 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию в Уфе, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

«Спортсмены подольского клуба закаливания и оздоровления «Умка» на соревнованиях в Уфе - на чемпионате России по зимнему плаванию - завоевали 22 медали (6 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых) в заплывах в разных возрастных категориях», - сказала Пажетнова.

Чемпионат проходил в минувшие выходные в Уфе в рамках четвертого этапа Кубка России по зимнему плаванию. Спортсмены соревновались в вольном стиле, брассе, баттерфляе, эстафетах.