Не целоваться и мыть руки: Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться коронавирусом

2

- Чаще мойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство (носите его с собой, чтобы при необходимости можно было очистить руки); обязательно мойте руки перед едой.

- Не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются человеком в среднем 15 раз в час).

- Максимально сократите прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах (метро, аэропортах, другом общественном транспорте и пр.), и не касайтесь лица руками.

- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете, обязательно утилизируйте их после использования.

- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

- Держите в чистоте рабочие поверхности. На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего пользования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

- Дома у каждого члена семьи должно быть свое полотенце, нельзя делиться зубными щетками и другими предметами личной гигиены.

- Чаще проветривайте помещения на работе и дома.

- Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица для профилактики коронавируса.

- Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. Маска – эффективный метод как для снижения риска заражения коронавирусом, так и предотвращения распространения гриппа, отмечают в Роспотребнадзоре.

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