Не целоваться и мыть руки: Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться коронавирусом

Как передается коронавирус
По данным на 17 февраля, за последние сутки в Китае смертность от коронавируса сократилась (100 против 139 человек), при этом сама заболеваемость выросла на 5% до 1933 случаев.
Коронавирус может передаваться, как и другие респираторные вирусы:
- воздушно-капельным путем от человека к человеку (через микрокапли, которые образуются, когда инфицированный человек говорит, кашляет или чихает);
- через соприкосновение с загрязненными поверхностями (например, дверными ручками);
- если касаться загрязненными руками рта, носа или глаз.
Вирусом могут заразиться люди любого возраста. Так, по данным комиссии по здравоохранению Уханя, возраст заразившихся составляет от 15 до 88 лет.
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Меры защиты
- Чаще мойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство (носите его с собой, чтобы при необходимости можно было очистить руки); обязательно мойте руки перед едой.
- Не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются человеком в среднем 15 раз в час).
- Максимально сократите прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах (метро, аэропортах, другом общественном транспорте и пр.), и не касайтесь лица руками.
- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете, обязательно утилизируйте их после использования.
- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
- Держите в чистоте рабочие поверхности. На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего пользования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
- Дома у каждого члена семьи должно быть свое полотенце, нельзя делиться зубными щетками и другими предметами личной гигиены.
- Чаще проветривайте помещения на работе и дома.
- Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица для профилактики коронавируса.
- Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. Маска – эффективный метод как для снижения риска заражения коронавирусом, так и предотвращения распространения гриппа, отмечают в Роспотребнадзоре.
Когда нужно надевать маску
Надевать медицинскую маску следует в следующих случаях:
- когда находитесь в местах массового скопления людей, закрытых людных помещениях;
- при контактах с людьми с симптомами ОРВИ (например, если вы ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного заболевания);
- если вы сами больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям;
- если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, заранее наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания;
При этом нецелесообразно носить маску в безлюдных открытых пространствах.
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Как правильно носить маску
- Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее на лице так, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской. Если на маске есть специальные складки, расправьте их.
- Не прикасайтесь к маске во время использования; после прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, вымойте руки.
- После того, как маска станет влажной или загрязненной, наденьте новую чистую и сухую маску.
- Не используйте повторно одноразовые маски – их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.
- Маску следует менять не реже, чем через каждые два-три часа.
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Симптомы и анализ на коронавирус
Столичное управление Роспотребнадзора отмечает, что симптомы, как и пути заражения, у коронавируса похожи на ОРВИ, могут имитировать обычную простуду или грипп:
- чувство усталости, утомления;
- затрудненное дыхание;
- высокая температура;
- кашель и / или боль в горле.
При этом «вирусы гриппа размножаются очень быстро – симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней», - отмечается в сообщении.
Если у вас есть похожие симптомы, следует обратиться к врачу и сдать анализ. В первую очередь это стоит сделать тем, кто в последние две недели посещал зоны повышенного риска – Китай и прилегающие регионы или же контактировал с такими людьми.
Научными организациями Роспотребнадзора разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия коронавируса в организме человека. Эти тест-системы позволяют провести анализ без забора крови, путем отбора образца из носоглотки, а также получить результат уже через два-четыре часа.
Лаборатории Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования средств диагностики.
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