РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 фев. Ямочный ремонт провели на перекрестке по Носовихинскому шоссе в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона направил на портал жалобу на то, что на перекрестке в правой полосе Носовихинского шоссе в районе улицы Советской имеются глубокие ямы.

«Указанная автомобильная дорога – Носовихинское шоссе, участок 200 – входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Сотрудники осмотрели автодорогу, факты подтвердились. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал начальник Регионального управления автомобильных дорог №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.