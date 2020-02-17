РИАМО - 17 фев. Бабушка возьмет под опеку четверых детей, чей отец накануне убил их мать и покончил с собой в подмосковном Селятине, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Преступление было совершено в общежитии деревни Селятино Наро-Фоминского городского округа. Мужчина из охотничьего обреза выстрелил в голову супруге, после чего покончил с собой. Все это произошло на глазах его сына 2009 года рождения.

«Родители были в разводе с 2016 года, но проживали вместе, поскольку разъехаться раньше не имели возможности. Накануне трагедии мама сняла квартиру и начала перевозить вещи. Сейчас дети находятся у бабушки. Принято решение оформить предварительную опеку на нее», — сказала Мишонова.

Она отметила, что четверым несовершеннолетним детям сейчас оказывают психологическую помощь. Ребенок, ставший свидетелем трагедии, находится в удовлетворительном состоянии. Мишонова будет держать ситуацию на контроле.

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