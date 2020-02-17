РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на площади Святителя Николая в подмосковном Дзержинском, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Павел Иванов.

В понедельник в 0:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Дзержинский, площадь Святителя Николая, дом №3.

«В 0:40 пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших», - сказал Иванов.

В тушении участвовали четыре единицы техники, 16 человек.