РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. За минувшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили семь возгораний, пять из них произошли на территории Люберец, сообщил на еженедельном совещании в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили семь пожаров. Пять из них произошли в Люберцах. Все без пострадавших», – сказал Катаев.

Он отметил, что 11 февраля на улице Каштановая, у дома №4, строение 1 произошло возгорание в металлических бытовках.

«В результате пожара обгорела 31 металлическая бытовка. Пострадавших нет», – добавил Катаев.