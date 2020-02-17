РИАМО - 17 фев. Подмосковное управление ФАС приняло решение внести сведения о ООО СМЦ «Тепломонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа выполнять контракт, апелляционный суд поддержал это решение, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство из Госфильмофонда России направили сведения в отношении компании для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. ООО СМЦ «Тепломонтаж» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на капитальный ремонт дымовой трубы котельной.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО СМЦ «Тепломонтаж» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в материале.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Решение антимонопольной службы признал обоснованным девятый арбитражный апелляционный суд. Компании отказали в удовлетворении требований.