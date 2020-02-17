РИАМО – 17 фев. Банк России намерен скорректировать критерии определения сомнительных операций по счетам впервые за восемь лет, сейчас документ ЦБ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщает РБК.

Сейчас перечень критериев содержит более 100 пунктов.

«Банк России готов обновить даже общие подходы к определению сомнительности банковских операций. Например, ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы (признак 1108). Регулятор также убрал пункт о «нестандартных и сложных» расчетах: даже если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным», — говорится в сообщении.

Однако, если транзакции «не соответствуют общепринятой рыночной практике», это станет поводом для повышенного контроля.

Также признаком сомнительности операции станет отказ клиента от разовой операции после вопросов со стороны банка.

ЦБ также внес в отдельный пункт случаи, когда клиент требует от банка проведения операции по исполнительному документу. Планируется дать кредитным организациям право отказа, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание.

Сейчас документ ЦБ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.