РИАМО - 17 фев. «Почта России» в рамках международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы» начала поиск родственников военнослужащих подводного флота, родившихся в Москве и Подмосковье и погибших во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы в Финском заливе, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Данная инициатива является частью комплекса мероприятий национального почтового оператора по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Основная цель проекта – увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели подводных лодок, а также сохранить историческую память. Для установления местожительства родных и близких подводников «Почта России» задействует отделения связи, почтальонов и прочие каналы коммуникации», – говорится в сообщении.

Все полученные данные будут оперативно переданы в Разведывательно-водолазный клуб. Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах РФ.

Сейчас на территории Московского региона ведется поиск родственников 21 подводника, родившихся в Москве и Подмосковье.

На сегодняшний день уже трое родственников из Рязанской и Кировской областей обратились в почтовые отделения. В День Победы, 9 мая, они пройдут поэкипажно в колонне «Бессмертного дивизиона» в Кронштадте. Для восстановления и сохранения семейной истории родственники также получат фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения погибших лодок.

Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев в течение нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.