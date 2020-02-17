РИАМО - 17 фев. В Москве в понедельник прогнозируется сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, автолюбителям нужно быть предельно внимательными, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается ветер с порывами 14-19 метров в секунду. Будьте осторожны: паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций», – говорится в сообщении.

В понедельник в Москве и Подмосковье температура составит до 5 градусов тепла, ожидаются локальные дожди.

Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.

В Московском регионе на 16-18 февраля был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.