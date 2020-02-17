РИАМО - 17 фев. Очередное занятие для ожидающих пополнения в семействе пройдет в «Школе будущих матерей» в подмосковном Реутове 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Школа будущих матерей» в Реутове начала новый цикл работы в 2020 году.

«В четверг, 20 февраля, в 14:00 в кабинете №20 в женской консультации города по адресу: улица Ленина, дом №2 состоится вторая в этом году лекция для беременных. Встречу проведет врач-гинеколог Ольга Эйсмонт для женщин на сроке от 16 до 24 недель. Предварительная запись на занятие не требуется. Лекции в реутовской «Школе будущих матерей» проводятся ежемесячно и бесплатно», - говорится в сообщении.

Врач расскажет о течении беременности, этапах развития плода с 16 по 24 неделю, об особенностях питания и физической активности во втором триместре.

«Будущие мамы смогут получить исчерпывающую информацию о наиболее частых осложнениях на данном сроке, а также узнают о причинах болей в спине в период вынашивания малыша», - уточняется в сообщении.

Ольга Эйсмонт также расскажет о строении молочной железы, правилах лактации, гигиене и профилактике проблем грудного вскармливания и даст рекомендации по лечению маммологических заболеваний.

С начала 2019 года обучение в «Школах матерей» в женских консультациях, роддомах и перинатальных центрах Московской области прошли около 25 тысяч женщин. Занятия в женской консультации городского округа Реутов за прошедший год посетили более 300 реутовчанок.

Помимо «Школ будущих матерей» и популярных в регионе дней открытых дверей в родильных домах и перинатальных центрах с сентября 2019 года была организована работа колл-центра «Стань мамой в Подмосковье». По телефону 8(800)550-30-03 с 08:00 до 10:00 все желающие могут получить ответы на интересующие вопросы, записаться к конкретным специалистам, определиться с выбором роддома.