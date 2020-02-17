РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Огнеборцы ликвидировали возгорание в одном из строений на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 16 февраля в 18:00 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Разинское шоссе. В 20:15 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четыре единицы техники и 16 человек.