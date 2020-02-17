РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Опоры уличного освещения планируют заменить на новые в благоустроенных дворах микрорайона Климовск Подольска до 1 апреля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время в микрорайоне Климовск Подольска проводятся работы на дворовых территориях, которые были благоустроены в 2019 году. Старые опоры будут заменены на новые, а оголенные провода, которые зачастую приводят к коротким замыканиям и к выгоранию вставок на подстанциях, будут заменены на изолированные. Все работы планируют завершить до 1 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что также в ходе работ старые лампы будут заменены на светодиодные.