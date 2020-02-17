РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Государственные инспекторы отдела надзорной деятельности Балашихи в ходе профилактической беседы в Пестовском парке рассказали детям и их родителям правила пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Агитационно-профилактический рейд был проведен с целью предупреждения пожаров и связанных с ними последствий.

«Детям и взрослым рассказали о требованиях пожарной безопасности в быту, правила эксплуатации электроприборов, печного и газового отопления. Сотрудники МЧС России разъяснили порядок применения первичных средств пожаротушения и принцип работы автономных дымовых пожарных извещателей, напомнили телефоны вызова специальных служб», - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи инспекторы напомнили родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра в квартирах и загородных домах. Всем посетителям парка вручили памятки о мерах пожарной безопасности.