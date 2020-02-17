РИАМО – 17 фев. В районе Северное Тушино Москвы по программе реновации в 2020 году построят новый жилой дом на 161 квартиру, он расположится по адресу: улица Свободы, владение 67, корпус 5, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Уже завершены возведение железобетонного каркаса здания и облицовка фасадов, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, выполняется чистовая отделка квартир», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в здании будет обустроена 161 квартира – 20 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 20 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит более 8,9 тысячи квадратных метров. Дом строят по индивидуальному проекту. Он запроектирован односекционным. Отделка соответствует стандартам реновации.

Предусмотрена внутренняя отделка квартир. Стены в них оклеят флизелиновыми обоями, потолки окрасят, в кухнях, ваннах и на лоджиях уложат керамогранит, а в комнатах – ламинат. Также будет установлена вся необходимая сантехника, мойка и плита на кухне.

В здании будет группа лифтов – грузоподъемностью 450 и 1 тысяча килограммов. В вестибюле будет место для почтовых ящиков и колясочная, комната консьержа.

На первом этаже разместятся помещения под аптеки, магазины и прочие помещения общественного назначения.

На придомовой территории проведут благоустройство и комплексное озеленение. Здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зона для тихого отдыха.

«Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,5 миллионов квадратных метров, а в районе Северное Тушино новые квартиры получат жители 60 сносимых домов. Для начала переселения подобраны четыре стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых», – отметил Загрутдинов.