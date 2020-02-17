РИАМО - 17 фев. На трассе М-3 «Украина» в Подмосковье столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали два человека, причины аварии устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 5:10 на 53-м километре трассы М-3 «Украина» произошло столкновение фуры и автобуса. В результате происшествия пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.