РИАМО - 17 фев. Полицейские задержали 24-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в краже у пенсионерки в подмосковном Павловском Посаде, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник совершал обходы многоквартирных домов, расположенных на территории Павловского Посада, и предлагал пенсионерам приобрести у него наборы кухонных принадлежностей, комплекты постельного белья и электроприборы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленник в квартире дома на Новой улице в деревне Кузнецы продал 76-летней пенсионерке постельное белье, набор ножей и средства личной гигиены за 6 тысяч рублей. Затем он отвлек ее внимание, забрал кошелек женщины и скрылся. Материальный ущерб превысил 250 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до 10 лет.

Полицейские установили и задержали подозреваемого во Владимирской области. У него обнаружили и изъяли часть похищенных денег.

На данный момент фигурант арестован. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям в Подмосковье.