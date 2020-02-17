РИАМО - 17 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Профитклинклюс» на действия комиссии по закупкам Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки» и МКУ округа «Дирекция единого заказчика», говорится в сообщении пресс-службы управления.

Жалоба поступила на действия учреждений при проведении электронного аукциона на оказание услуг по содержанию и уборке территории парка «Елочки».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу компании обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.