РИАМО - 17 фев. В начале этой недели воздух в Москве и Подмосковье может прогреваться до +7 градусов, при этом ожидаются небольшие осадки в виде дождя, во второй половине недели станет прохладнее, но температура также будет значительно выше нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Начавшаяся неделя в Московском регионе будет очень теплой. Рекордно теплыми будут ее первые три дня. Погода в эти дни будет облачная, местами пройдут небольшие дожди. Во вторник и среду возможно обновление суточных рекордов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ночные температуры в первые трое суток недели будут фиксироваться на отметке от 0 до +5 градусов, днем воздух будет прогреваться до +7 градусов.

«С четверга погода будет меняться. Осадки постепенно прекратятся, начнет выглядывать солнце. Температура воздуха понизится, но она п- прежнему будет существенно превышать норму», - добавил собеседник.

По его словам, в ночное время суток вернутся слабые заморозки, столбики термометров будут показывать от -3 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до 5 градусов.