РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 фев. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило 1,7 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» за минувшую неделю поступило 1,7 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 39 уголовных дел, 35 раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 212 ДТП с двумя пострадавшими.