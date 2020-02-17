РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Сотрудники министерства жилищной политики Московской области проведут прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в Подольске 19 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«В среду, 19 февраля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства жилищной политики Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом ;4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.