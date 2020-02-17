РИАМО – 17 фев. Опубликован рейтинг лучших регионов по качеству жизни за 2019 год, Подмосковье заняло третье место, сообщает РИА Новости.

Специалисты анализировали 70 показателей, объединенные в 11 групп, среди которых доходы жителей, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования и другие.

«Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов», — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что в ближайшее время эти регионы никто не обгонит благодаря развитости их инфраструктуры, экономики и социальной сферы.

За тройкой лидеров следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области, Югра. При этом Ленинградская область, по сравнению с предыдущим рейтингом, поднялась на три пункта. Эти регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. При этом в большей части регионов последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось. Это свидетельствует об улучшении показателей, которые анализировали эксперты.

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