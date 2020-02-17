РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В одном из домов на улице Симферопольская в Подольске 18 февраля временно отключат свет из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во вторник, 18 февраля, по адресу: улица Симферопольская, дом №13 на один час будет приостановлена подача электроэнергии. Причиной являются запланированные ремонтные работы в промежуток времени между 9:00 и 16:00», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.