РИАМО – 17 фев. Утром в понедельник в Москве приземлился самолет авиакомпании Nordwind, который летел из Уфы в тайский Пхукет, сообщает Nation News.

Причиной инцидента стало срабатывание на борту авиалайнера сигнализации негерметичности. Экипаж посадил самолет в столице.

«На борту в момент инцидента находились 423 человека, в том числе 12 членов экипажа», - говорится в сообщении.

Чтобы посадить самолет в Уфе, ему пришлось бы вырабатывать топливо над городом в течение четырех часов, поэтому было решено садиться в Москве. Кроме того, в Уфе не было сменного экипажа, который потребовался бы из-за необходимости отправить изначальный экипаж на отдых.