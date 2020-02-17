РИАМО - 17 фев. Жителям Москвы советуют быть внимательнее и осторожнее, в понедельник с утра и до 18:00 в столице ожидается усиление юго-западного ветра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 7:00 до 18:00 местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями спасатели призвали москвичей держаться подальше от рекламных щитов, обходить шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Нужно быть внимательными и осторожными.

Автолюбителям не стоит парковаться под деревьями и слабо укрепленных конструкций.