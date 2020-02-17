РИАМО - 17 фев. Храм Святителя Николая на Бакунинской улице в центре Москвы продолжает работу в штатном режиме после инцидента с поножовщиной, сообщил РИАМО представитель храма.

16 февраля злоумышленник с ножом напал на сотрудников храма двое из них получили ранения. В связи с этим храм приостанавливал работу.

«Храм работает, богослужения проходят. Все нормально», - сказал собеседник агентства.

Нападавшим оказался 26-летний мужчина. Он вошел с ножом в храм и напал на людей. Ему удалось ранить двух помощников настоятеля храма, прежде чем прихожане смогли его скрутить. Нападавшего передали полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Видео задержания мужчины, напавшего на прихожан храма в Москве>>