РИАМО - 17 фев. Московский центр качества образования начал принимать заявки на конкурс «ЕГЭ на 100», в рамках которого необходимо предложить совет о том, как подготовиться к единому госэкзамену, работы будут приниматься до 17 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Московском центре качества образования начался прием работ на конкурс лучших советов по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Конкурс «ЕГЭ на 100» проводится в столице в пятый раз. В прошлом году советы дали более двух тысяч человек со всей страны», - говорится в сообщении.

Член жюри конкурса «ЕГЭ на 100», начальник управления Московского центра качества образования (МЦКО) Богдан Легостаев надеется, что количество практических советов по подготовке к экзамену в этом году будет еще больше по сравнению с прошлым годом.

«Для этого мы впервые выделили номинацию для команд учителей. От них мы ждем трансляции наработок по подготовке к экзаменам педагогическому сообществу и общественности, а от ребят — лайфхаков, как достичь высоких результатов на экзамене», — отметил Легостаев.

Советы по эффективной подготовке к государственному экзамену можно присылать до 17 мая на электронную почту konkurs@mcko.ru. Их принимают в любом формате: в виде эссе, видео или презентации. Подробные правила и положение о конкурсе опубликованы на его официальном сайте, а также на сайте МЦКО и страницах центра в социальных сетях.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в конце лета. Все работы опубликуют на сайте конкурса, в социальных сетях и на портале Московского центра качества образования.

Конкурс «ЕГЭ на 100» — это взгляд участников образовательного процесса на серьезную процедуру государственной итоговой аттестации. Он помогает учащимся подготовиться к экзамену, а учителям — обмениваться опытом и наработками по подготовке школьников к успешной сдаче ЕГЭ.