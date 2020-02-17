РИАМО - 17 фев. В 2019 году в рамках городской программы страхования жилья 5,5 тысячам московских семей было выплачено более 202 миллионов рублей по страховым случаям, что на 20,5 миллионов рублей больше по сравнению с 2018 годом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«При этом 27 миллионов рублей было выплачено из городского бюджета. В среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 рубля в месяц», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа страхования предлагает доступные и единые для всей Москвы условия страхования. Внести страховой взнос можно по единому платежному документу при оплате услуг ЖКХ. Для защиты имущественных интересов и жилищных прав москвичей в городе проводится последовательное увеличение страховой стоимости жилых помещений.

«В 2020 году страховая стоимость за один квадратный метр жилого помещения увеличена на 5% и теперь составляет 44 тысячи рублей», — отметил Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что наибольшее число страховых выплат получили жители Восточного округа — ущерб был возмещен по 863 страховым случаям на общую сумму 38,9 миллиона рублей. На втором и третьем местах по числу страховых случаев находятся Юго-Восточный и Северо-Восточный округа. В них сумма выплат по страховке составила 22,96 и 24,16 миллиона рублей.

Самую крупную выплату в размере 5,4 миллиона рублей по городской программе страхования жилья после пожара получила семья, проживающая в центре Москвы по адресу: Никитский бульвар, дом 12.

Комплексная система страхования жилья реализуется при поддержке правительства Москвы с 1995 года. Страховые договоры защищают имущество от стихийных бедствий, различных происшествий, а также от аварий систем отопления, канализации, водопровода и внутренних водостоков.