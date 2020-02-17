РИАМО - 17 фев. Пожар произошел в жилом доме на юге столицы, в ходе тушения возгорания спасли трех человек, еще около 15 человек эвакуировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Вечером 16 февраля в МЧС сообщили о возгорании в жилом доме на Криворожской улице, 21, корпус 3.

«К месту загорания незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, по данному адресу на 13 этаже происходило загорание на общей площади около 50 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и быстро ликвидировать загорание», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара с 13 этажа спасли трех человек. Около 15 человек эвакуировали в целях безопасности. Всех спасенных передали медикам для осмотра.

Информации о пострадавших не поступало.