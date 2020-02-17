РИАМО - 17 фев. Дети, отец которых расстрелял жену и покончил с собой, сейчас находятся с бабушкой, теперь важно определить дальнейшую судьбу детей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

Трагедия случилась в общежитии в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. Между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. В итоге мужчина из охотничьего обреза выстрелил в голову супруге, после чего покончил с собой. Все это произошло на глазах его сына 2009 года рождения.

«Ужасная трагедия. Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой. Семья многодетная. <...> Четверо детей – несовершеннолетние. Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку», - сказала Мишонова.

Она уточнила, что семья на учете не состояла.

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