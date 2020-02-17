РИАМО - 17 фев. На территории некрополя Донского монастыря завершили реставрацию семи исторических каменных надгробий, которые относятся к XIX и XX векам, специалисты смогли расчистить поверхности надгробий, укрепить каменные мемориалы и их основания, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московские реставраторы восстановили семь исторических каменных надгробий, которые находятся на территории некрополя Донского монастыря. Их поставили представителям московской интеллигенции, купечества и дворянства, которые жили в XIX и XX веках. Облик памятников соответствует традициям своего времени. К примеру, имеются надгробия, датированные концом XIX века, в виде часовенок или каплиц с разнообразным декором. Мемориалы, установленные в начале и середине XX века, более лаконичные и скромные», - говорится в сообщении.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что специалисты с помощью инъектирования и мастиковки смогли расчистить поверхности надгробий, укрепить каменные мемориалы и их основания, а также устранить трещины, сколы и другие дефекты.

«Это особые методы в арсенале реставраторов, когда восстановительные работы проводят с ювелирной точностью, нанося особые составы лишь в местах, требующих ремонта», — добавил Емельянов.

Кроме того, все памятники были покрыты антисептическими и водоотталкивающими средствами, которые защищают от негативного воздействия окружающей среды.

В частности, были отреставрированы безымянное надгробие конца XIX века в виде каменной часовенки (каплицы) из известняка с плитой-основанием из песчаника и надгробие-часовенка — Ивану Гавриловичу Ощепкову, который родился в 1825 году, а умер в 1899-м. Об этом сообщает надпись, расположенная в филенке цокольной части надгробия.

«Самое позднее по датировке надгробие относится к 60-м годам XX века. Это стела и плита из лабрадорита. Здесь покоится ленинградский историк и военно-морской капитан 1-го ранга Николай Сергеевич Кровяков. Он родился в 1913 году и прожил до 1962-го. Кровяков писал книги об истории флота, был библиофилом и коллекционером», - отмечается в материале.

Донской монастырь основали в 1593 году. Он расположен возле старой Калужской дороги в юго-западном направлении от центральной части Москвы.