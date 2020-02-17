РИАМО - 17 фев. На улице Малыгина в столице в результате падения погибли двое человек, которые проводили работы с интернет-оборудованием на вышке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Вечером 16 февраля в МЧС сообщили о падении рабочих с высоты по адресу: улица Малыгина, дом 3.

«По прибытии подразделений предварительно установлено, что при проведении работ с интернет-оборудованием на вышке связи двое рабочих коммерческой организации погибли при падении с высоты», — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняются.