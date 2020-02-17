РИАМО - 17 фев. Более 200 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, подготовили в библиотеках и культурных центрах Москвы, жители и гости столицы с 19 по 28 февраля смогут посетить концерты, спектакли и лекции о военной истории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специальную программу ко Дню защитника Отечества подготовили в библиотеках и культурных центрах Департамента культуры Москвы. С 19 по 28 февраля гостей ждут концерты, спектакли и лекции о военной истории, мастер-классы для детей и многое другое. Всего запланировано более 200 мероприятий. Подробное расписание опубликовано на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров», - говорится в сообщении.

Так, узнать о боевых подвигах выдающихся полководцев, об армейских званиях и о разных видах вооружения можно будет 19 февраля в библиотеке № 161 (Загородное шоссе, дом 9, строение 1). Празднично-игровая программа под названием «Я служу России» рассчитана на всю семью.

А 20 февраля в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2) пройдет бесплатный концерт «Песни военных лет», на котором выступят лауреаты международных конкурсов Ирина Журавлева (лирическое сопрано) и Андрей Михайлов (тенор).

Кроме того, 21 февраля в библиотеке № 7 имени Антуана де Сент-Экзюпери (2-й Красносельский переулок, дом 2) можно будет узнать об интересных фактах из биографии писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Лекцию прочтет публицист лауреат фестиваля «Новый мир» Федор Константинов. В этот же день Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а) приглашает на музыкальный вечер. Прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других композиторов.

«А 22 февраля в библиотеке № 126 (Красноказарменная улица, дом 10) с 16:00 до 20:00 все желающие смогут поиграть в военно-стратегические настольные игры. <…> В центре культуры «Сцена» (улица Островитянова, дом 15, корпус 1) 22 февраля в 15:00 состоится премьера спектакля «Ленинградское детство» по автобиографической повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы», - добавляется в материале.

Также в День защитника Отечества в Доме культуры «Стимул» (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) состоится музыкальный спектакль театра «Оперетта на Таганке». А 26 февраля Московский драматический театр художественной публицистики покажет спектакль «Встреча» в библиотеке № 150 (улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 5).