РИАМО - 17 фев. В понедельник Подмосковье и Москва будут находиться в теплом секторе циклона, воздух прогреется до 5 градусов, местами может пройти небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве от 2 до 4 градусов, по области — от 0 до плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду местами с порывами 12-17 метров», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление после небольшого роста начнет падать и в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит около 70%.

Синоптики отмечают, что такая погода может быть неблагоприятна для метеозависимых людей. Наибольшую опасность для них представляют перепады температуры и атмосферного давления. Таким людям необходимо соблюдать рекомендации врачей и не забывать принимать лекарства.