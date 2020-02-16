РИАМО – 16 фев. В Наро-Фоминском городском округе в одном из общежитий мужчина расстрелял жену на глазах у ребенка и покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.

Преступление было совершено в деревне Селятино.

«Стрельба в многодетной семье произошла из-за плохого материального положения. <…> У пары пятеро детей, четверо были в отъезде, а пятый, мальчик восьми лет, стал свидетелем бойни», — говорится в сообщении.

По данным канала, мужчина и женщина были в разводе, но вынужденно продолжали жить вместе. С ребенком сейчас работают психологи.

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