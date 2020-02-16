РИАМО – 16 фев. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира, сообщает Газета.ru.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянском Антхольце.

«Спортсмен допустил один промах и отстал на 23,9 секунды от занявшего первое место француза Эмильена Жаклена (31.15,2; 0 штрафных кругов). Второе место занял представитель Норвегии Йоханнес Бе (+0,4; 2)», — говорится в сообщении.

Ранее Логинов стал чемпионом мира в спринте. Эта победа стала для России первой за 12 лет в данной дисциплине, последний раз российским чемпионом мира в спринте становился Максим Чудов в 2008 году.