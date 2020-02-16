РИАМО – 16 фев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками, пишет Газета.ru.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов осудил гражданский брак и назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением. Захарова же обратилась к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сенатор и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что высказывание Смирнова – «глупое оскорбление», но РПЦ «защищает таким образом традиционную семью».