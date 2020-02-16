РИАМО - 16 фев. В столице 22 февраля в рамках проекта «Суббота московского школьника» в вузах и учреждениях дополнительного образования пройдет масса мероприятий, которые можно будет посетить по предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Юные москвичи поймут, на каких принципах основана работа искусственного интеллекта, а также научатся составлять фоторобот и управлять квадрокоптером», - говорится в сообщении.

О безопасных платежах школьникам расскажут в Российском государственном социальном университете. На лекции ребятам объяснят, как не стать жертвой злоумышленников, совершая платежи.

Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова Российской академии наук проведет мероприятие, в рамках которого школьникам расскажут об устройстве искусственного интеллекта.

«Заведующий лабораторией вычислительной кибернетики Андрей Макаренко познакомит участников мастер-класса с работой искусственного интеллекта. Ребята узнают, как глубокие нейронные сети используются для распознавания разных образов, а также для обучения», - отмечается в материале.

Также детей познакомят с некоторыми аспектами криминалистики. В Московском финансово-юридическом университете ребята будут составлять фоторобот с помощью специальной криминалистической программы.

Для старшеклассников в Московском государственном техническом университете гражданской авиации проведут мастер-класс по программированию беспилотников.