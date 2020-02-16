РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Ярмарка вакансий для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Подольске 20 февраля, на ней вакансии представят 20 работодателей, сообщается в группе «Подольский Цзн» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения 20 февраля проведет ярмарку вакансий для пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Это первая в текущем году специализированная ярмарка для таких категорий граждан. К организации мероприятия подключился волонтерский проект «Право на трудоустройство 55+». Совместно мы пригласили на ярмарку 20 работодателей, которые представят вакансии в сферах промышленности и производства, торговли и сервиса, логистики и транспорта», - говорится в сообщении.

В программе будет семинар о правилах подготовки резюме, прохождения собеседования с работодателями. Ярмарка вакансий пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом 11/1 во Дворце молодежи.