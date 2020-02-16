РИАМО - 16 фев. Опубликовано видео необычной аварии в микрорайоне Климовск Подольска, лошадь врезалась в машину, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Telegram-канале министерства «Дороги и транспорт МО» опубликовано видео происшествия. На кадрах видно, как лошадь, запряженная в повозку, врезается в автомобиль. Сидящая в повозке женщина упала на землю, но сразу же поднялась на ноги.

«Пони жив, получил ранения, а машина механические повреждения. Хозяйка лошади рассказала, что у животного немного разбита губа, и что впредь по дорогам они ездить не будут», — отмечается в сообщении.