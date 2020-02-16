РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали учащимся школы №27 о правилах дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ГИБДД Подольска на днях провели в школе №27 урок по изучению правил дорожного движения. В начале мероприятия перед учениками выступили ребята из отряда ЮИД «Дорожный патруль» с девизом: «Всегда вместе, всегда рядом, за безопасность всем отрядом!», продемонстрировав правила безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде. Затем старшеклассники провели викторину, на которую ученики младших классов активно и правильно отвечали.

«В заключительной части инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Подольска рассказала учащимся школы о важности использования световозвращаюших элементов, напомнила отличия транспортного светофора от пешеходного, правила вождения велосипеда, и нахождения в транспорте, как личном, так и общественном. Ребята с удовольствием принимали участие, задавали и отвечали на вопросы, многие рассказывали примеры дорожно-транспортных происшествий из личной жизни, которые были рассмотрены во время урока»,- говорится в сообщении.