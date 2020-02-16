РИАМО - 16 фев. Опасный коронавирус уже перестал быть таким страшным, считает депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, на сегодняшний день темп роста заболеваемости снизился до 3%, передает Nation News.

Ранее в Китае предупредили население об уголовном наказании за сокрытие симптомов коронавируса и подтверждение опасности других людей. В случае преднамеренного заражения других граждан предусмотрена смертная казнь.

«Я знаю, что в Китае есть статья о смертной казни. Но до этого дело не дойдет, учитывая высокую дисциплинированность китайского народа», — пояснил Онищенко.

При этом он подчеркнул, что коронавирус уже сдал позиции и уже не такой страшный. Например, смертность даже от обычного гриппа выше, чем от нового вируса.

Врач Роспотребнадзора рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в Москве>>