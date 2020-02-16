РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 фев. В Королеве открыли после ремонта обновленное пространство молодежного культурного сообщества (МКС), передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Молодежное культурное сообщество на протяжении пяти лет располагалось в здании московской губернской библиотеки по адресу: проспект Королева, дом 24. В воскресенье состоялось открытие пространства после ремонта.

«Мы вернулись в здание библиотеки после ремонта. В МКС продолжат работу английский и экономический клубы, игротека, клуб импровизации и другие. Конечно, откроем и новые направления, которые сейчас находятся в разработке. Обо всех изменениях и о работе клубов можно узнать в социальных сетях на наших страницах», - сказал старший администратор молодежного культурного сообщества Константин.

На открытии выступили музыканты из Королева с хитами и песнями собственного сочинения. Среди членов клуба прошел розыгрыш призов от МКС.

Присоединиться к молодежному культурному сообществу может любой желающий. Главное — наличие читательского билета, оформить его можно в библиотеке. При себе обязательно иметь паспорт.

МКС - это бесплатная площадка для реализации творческих идей и удобное место для учебы и отдыха в компании друзей. В клубе можно играть в настольные игры, пить кофе и чай, смотреть фильмы, а главное, в отличие от типичных библиотек, здесь можно шуметь.