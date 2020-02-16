РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В воскресенье во Дворце спорта «Триумф» завершились Всероссийские соревнования по боксу памяти тренера Александра Щедеркина и мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Их память будет вечная пока они в наших сердцах, 30 лет этот турнир проводится в Люберцах. Это один из самых лучших турниров Всероссийских турниров класса «А» в нашей стране. Подобных турниров осталось всего 31. Этот турнир был один из самых лучших и таким останется. Мастер спорта по боксу - это почетно», - сказала первый заместитель генсекретаря федерации бокса в России Татьяна Кириенко.

Турнир по боксу в 2020 году юбилейный, в Люберцах он проводится уже 30 лет. На сегодняшний день на турнире присутствуют спортсмены из 25 регионов России. 146 спортсменов соревновались за звания мастеров спорта России. Судейскую коллегию представили судьи всероссийской и международной категорий.