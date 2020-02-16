РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Ряд объектов инженерного обеспечения на территории воинской части и детского оздоровительного лагеря планируют принять в муниципальную собственность в Подольске, сообщается в группе «Администрация горокруга Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Подольска на днях обсудили водоснабжение сельской местности округа со старостами сельских населенных пунктов. В первую очередь вопросы касались водоснабжения и водоотведения в Алтухове, Романцеве, Лучинском, Дмитрове, Сертякине, Быкове, Быковке. Директор МУП «Водоканал» Михаил Семин доложил о проектах, разрабатываемых в настоящее время предприятием, которые будут поддержаны бюджетным финансированием в текущем и в 2021 годах.

«Продолжим работу по приему в муниципальную собственность источников инженерного обеспечения, расположенных на территории воинской части в Сертякино. Для решения вопросов водоснабжения в Меньшово будем инициировать приобретение в муниципальную собственность имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» – на его территории находятся объекты инженерного обеспечения, и их также можно будет использовать для сельских населенных пунктов. С другой стороны, пустующий уже много лет оздоровительный лагерь необходимо привести в порядок и использовать для нужд детей Подольска», - говорится в сообщении.

Также участникам рассказали о проведенных и запланированных работах на электрических сетях, в том числе для повышения устойчивости электроснабжения в Стрелковском округе. В ходе встречи обсудили обращение губернатора и взаимодействие с жителями по вопросам развития территорий и решению проблемных вопросов. Много вопросов было задано и по содержанию, ремонту и освещению региональных дорог, обустройству тротуаров вдоль них.