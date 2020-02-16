РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Сотрудники «Мособлпожспас» Подольска раздали прохожим листовки по пожарной безопасности и с телефонами экстренных служб, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Подольску и дежурная смена Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» на днях в округе провели профилактическую работу с населением.

«В ходе профилактических мероприятий с гражданами были проведены беседы, направленные на профилактику пожаров в жилом секторе, с распространением памяток и листовок по пожарной безопасности с телефонами экстренных служб города», - говорится в сообщении.