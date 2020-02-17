РИАМО - 17 фев. Военнослужащие Воздушно-десантных войск России, которые принимают участие в многодневном марш-броске в честь 75-летия Победы, завершат маршрут в понедельник в подмосковном Наро-Фоминске, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Восемь команд стартовали 1 февраля, за сутки десантники преодолели свыше 530 километров.

«На своих маршрутах десантники посетят более 100 населенных пунктов. Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления уроки мужества», - говорится в сообщении.

Общая протяженность маршрутов всех команд составит около 8 тысяч километров.

Команды финишируют в понедельник в Наро-Фоминске. А 19 февраля на площади у Вечного огня в парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдет чествование участников комбинированного марш-броска.