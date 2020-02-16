РИАМО – 16 фев. Сенатор и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах – «проститутках», сообщает РИА Новости.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов осудил гражданский брак и назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением.

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью. <…> Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании — ред.) — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», — заявила Лахова.

Она добавила, что РПЦ выступает за традиционную семью, которая строится на любви, уважении и ответственности. А гражданский брак, по ее словам, строится больше на сексуальных отношениях.

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